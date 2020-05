31 mei, de verjaardag van Dio

Vandaag, 31 mei, viert de Amsterdamse rapper Dio zijn 32e verjaardag. Dio werd in 1988 als Diorno Dylyano Braaf geboren in de Nederlandse hoofdstad en brak in 2007 door met het nummer ‘Dom, Lomp & Famous’, dat hij samen met The Opposites & Willie Wartaal de hitlijsten in rapte. Samen met The Partysquad, Sef, Sjaak & Reverse bracht hij een jaar later de hit ‘Stuk’ uit en had hij in verschillende samenwerkingen nog hits met ‘Tijdmachine’, ‘Licht van de laser’ en ‘Aye’.

De rapper won inmiddels de publieksprijs bij de Grote Prijs van Nederland in 2007, een TMF Award en werd in 2009 genomineerd als best geklede man en een jaar later voor een Edison Music Award. Hij was te zien in het TV-programma ‘Ali B op volle toeren’, waar hij met George Baker nummers uitwisselde en dienst hit ‘Una paloma blanca’ onder handen nam. Baker maakte daarbij een eigen versie van Dio’s hit ‘Tijdmachine’.