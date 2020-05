Rosalia werkt weer samen met Travis Scott voor ‘TKN’

Bijna een jaar geleden postte Rosalia een foto samen met Travis Scott terwijl hij op tour was in Londen en meteen kwam de geruchtenmachine op gang over een mogelijke nieuwe samenwerking. Toen Rosalia vorige week een track teasde op Instagram, waarop beide sterren te horen waren, ontplofte het internet dan ook bijna. Al die buzz wordt nu dan eindelijk ingelost, met de officiële release van het nummer ‘TKN’ inclusief video.

Het is niet de eerste keer dat Rosalia en Travis Scott samenwerken. Eerder was de Spaanse zangeres al te horen op de remix van Scotts track ‘Highest in the Room’. ‘TKN’ volgt op Rosalia’s solosingle ‘Dolerme’ (Doe me pijn) een nummer over een destructieve relatie. Begin dit jaar bracht de Spaanse zangeres ook de track ‘Juro Que’ uit.