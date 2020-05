Iggy Pop brengt 7-delige box ‘The Bowie Years’ uit

De 72-jarige Godfather of Punk, zoals Iggy Pop ook wel te boek staat, is niet te temmen. Al decennialang weet hij zijn publiek mee te krijgen in zijn tomeloze energie op het podium. Dat je daarvoor over een bijzondere lading muziek moet beschikken staat buiten kijf en die heeft hij dan ook. Zijn memorabele nummer ‘Lust For Life’ is een lijflied geworden voor velen en ook het materiaal dat hij schreef met zijn goede vriend David Bowie staat jaren later nog als een huis.

Het oeuvre van James Newell Osterberg Jr., zoals Iggy Pop officieel heet, is op z’n minst omvangrijk te noemen. Zo speelde hij bijvoorbeeld lange tijd af en aan met zijn band The Stooges. Het materiaal uit zijn Berlijnse periode, waarin hij ook met eerdergenoemde David Bowie schreef, is opnieuw uitgebracht in een zevendelige CD box met de titel ‘The Bowie Years’. Daarnaast bevat de box een geremasterde versie van het livealbum ‘TV Eye’ uit 1977. Hierop zijn opnames te horen van zijn tour in Cleveland, Chicago en Kansas City, met David Bowie als toetsenist.

Ook de postpunk albums ‘The Idiot’ (1977) en ‘Lust For Life’ (1977), die van grote invloed waren op de muziek van bands als Joy Division, Queens Of The Stone Age, R.E.M. en Depeche Mode, maken deel uit van die creatieve bloeiperiode. Deze worden vandaag ook nog los van de box opnieuw uitgebracht als deluxe 2CD albums.