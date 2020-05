Ed Brayshaw – Fire Without Water

Ed Brayshaw is wellicht bij velen geen bekende naam. Hij vormde een tijd lang een duo met Wily Bo Walker. Nu heeft hij op vrij late leeftijd toch besloten een solo album te maken. Met ‘Fire Without Water’, zoals deze is genoemd, heeft hij dat besluit doorgezet.

Heel veel informatie over Ed Brayshaw is lastig te vinden online. Het is bekend dat de beste man een multi-instrumentalist is. Vooral op de gitaar blinkt hij uit en dat is ook op zijn solo album te horen. Hij speelt dan ook ieder instrument wat op ‘Fire Without Water’ te horen is. Alleen op een tweetal nummers is een andere drummer te horen. Die eer krijgt Lee Feltham.

Zijn “side kick” Wily Bo Walker heeft Brayshaw wel geholpen bij het maken van deze plaat. Hij zorgde onder andere voor de artwork en de layout.

Ed Brayshaw is dus behoorlijk muzikaal. Hij heeft een stem die niet op honderd andere zangers lijkt. Wel moet hierdoor vermeld worden dat deze stem zeker niet voor iedereen weggelegd zal zijn. Een beetje hetzelfde verhaal als de vocalen van Bob Dylan waar ook veel verschillende meningen over zijn. Over zijn gitaarwerk kan iedereen het eens zijn, die is van erg hoge kwaliteit. Goede, pakkende riffs en fantastische solo’s waarvan sommige met een behoorlijke lading aan emoties geleverd worden. In de ritmesecties raakt hij zijn ei ook nog eens prima kwijt.

Laten we het sterkste nummer gelijk als eerste even benoemen. ‘Reckless’ is met ruim acht minuten het langste, maar hierdoor ook het meest complete. Alles wat dit album kracht geeft wordt samengevat op dit nummer. Memorabele riffs, lekker vlotte solo’s en ook het refrein ligt melodisch lekker in het gehoor. Het album eindigt met het meest emotionele nummer. ‘Twilight’ brengt kippenvel en zorgt voor een prachtig einde van ‘Fire Without Water’

De nummers zitten ritmisch erg goed in elkaar. De riffjes blijven lekker in je hoofd zitten en sommige van zijn solo’s brengen zelfs kippenvelmomentjes, andere solo’s zorgen dat je luchtgitaar weer eens uit de hoes komt. Het album staat werkelijk vol fijne solo’s. Zijn stem is alleen wat wennen en er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die daaraan niet kunnen wennen, maar voor de blues liefhebber kan ik deze zeker aanraden. (7/10) (Mescal Canyon Records)