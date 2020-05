Lil Kleine ontvangt platina award

Gisteravond was Lil Kleine te gast bij Beau om het succes van zijn album ‘Jongen Van De Straat’ te vieren. Beau van Erven Dorens verraste de artiest met een platina award voor zijn album ‘Jongen Van De Straat’, goed voor meer dan 100 miljoen streams. Het album dat 4 weken lang op 1 stond brak de eerste 24 uur na release al een bijzonder record op Spotify; niet eerder was een album in Nederland zoveel gestreamd binnen dit tijdsbestek. Ook was hier voor het eerst de grootste gouden plaat ooit te zien. Een gouden album award van 2,6 meter breed en 2,1 meter hoog waarop 20.000 namen van zijn fans gegraveerd staan. Vanaf vandaag kan iedereen zijn of haar naam terugvinden op ikbenmetlilkleine.nl.

Tijdens de talkshow van Beau vertelde Lil Kleine hoe hij het ervaren heeft om zijn album uit te brengen terwijl hij zelf in quarantaine in het buitenland zat. Hij benadrukte hoe dankbaar hij zich voelt voor alles wat hij meemaakt: