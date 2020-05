Roskilde 2021 nu al uitverkocht

Alle 80.000 tickets voor de hele week voor het Roskilde-festival van volgend jaar zijn nu al verkocht. De 50e editie van Roskilde Festival had deze zomer moeten plaatsvinden, maar net als andere grote festivals over de hele wereld werd het geannuleerd vanwege de Corona-pandemie. Roskilde nr. 50 vindt plaats van 26 juni tot 3 juli 2021.

Kaarthouders voor het festival van dit jaar kregen de mogelijkheid om hun tickets over te dragen naar 2021. 85% koos ervoor om dit te doen. Deze dinsdag, toen Roskilde Festival begon met de verkoop van de terugbetaalde tickets voor de hele week, waren alle 12.000 tickets binnen een paar uur uitverkocht.

Dit betekent dat 80.000 mensen er al voor hebben gekozen om hun steun voor Roskilde Festival te tonen door ja te zeggen tegen de volledige festivalervaring met kunst, muziek en activisme als Roskilde Festival plaatsvindt van 26 juni tot 3 juli 2021. Volgend jaar viert het festival zijn 50ste verjaardag.

“Now that it was not possible to complete the 50th edition of the festival this year, we are thrilled about the massive support our festival-goers have shown us. We had not dared to hope that the tickets would move so fast. Thanks for that! Now the planning of festival number 50 will continue, and we’re looking forward to sharing much more about what will happen. The fact that so many people support us means that we expect to live up to our purpose after the festival in 2021, which is to support children and young people.”, aldus woordvoerster van Roskilde Festival, Christina Bilde

Dagtickets nog wel beschikbaar

Elk jaar verkoopt Roskilde Festival 80.000 tickets voor de hele week en 5.000 dagtickets voor respectievelijk woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Dagtickets voor Roskilde Festival 2021 zullen dit najaar te koop zijn.