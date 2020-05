Mulatu Astatke en Black Jesus Experience brengen nieuw album uit

“Ethio-jazz” pionier en legendarische vibrafonist, Mulatu Astatke, zal samen met de in Melbourne gevestigde Black Jesus Experience een gedurfde en levendige LP uit brengen. De plaat is opgenomen tussen Addis Ababa en Melbourne, waarin Astatke’s handige improvisatiestijlen samenkomen met Black Jesus Experience’s voorliefde voor majestueuze Ethiopische melodieën en met hiphop doordrenkte jazz- en funkgrooves. Vandaag komt de single ‘Lijay’ uit.

Na een ontmoeting met Astatke in een jazzclub in Addis Ababa in 2009, is Black Jesus Experience één van de beste hedendaagse leveranciers van Ethio-Jazz. De band bestaat uit artiesten uit de bloeiende scene van Melbourne en heeft leden van Marokkaanse, Zimbabwaanse, Maori en Ethiopische afkomst. Lead saxofonist en mede-oprichter Peter Harper’s eerste kennismaking met Ethiopische muziek kwam van zijn vader, een muziekleraar voor de band van de Ethiopische marine in de jaren zestig, maar het was bij het ontmoeten van zangeres en toekomstige frontvrouw van BJX, Enushu Taye, dat zijn liefde voor het land met zijn levendige muziekgeschiedenis echt naar voren kwam.

Enushu, afkomstig uit Ethiopië, begon al op zeer jonge leeftijd te zingen voor haar lokale gemeenschap. In 1992 werd Taye gedwongen haar toevlucht te zoeken in Caïro en jaren later migreerde ze naar Australië. Ze bracht haar boeiende stem en opmerkelijke levensverhaal naar Melbourne, en vormde later de basis van Black Jesus Experience met Harper, Ian Dixon (trompet / bugel), pianist, Bob Sedergreen en MC Mr. Monk.



Verwijzend naar de instinctieve verzameling van overgedragen kennis, markeert ‘To Know Without Knowing’ de tweede gezamenlijke studio opname van BJX en Astatke. De release-datum van het album is op 3 juli 2020.