Loïs Lane naar de Boerderij

Het begon allemaal 35 jaar geleden tijdens de Grote Prijs van Nederland, toen de zusjes Suzanne en Monique Klemann voor het eerst samen optraden in De Melkweg in Amsterdam. De karakteristieke sound van de band Loïs Lane is geboren en al winnen ze niet: de succesformule is een feit en er volgen jaren vol ongekende avonturen.

De popsensatie uit de jaren ’80 scoorden in korte tijd hits als ‘My Best Friend’, ‘It’s the first time’ en ‘Amsterdamned’ en deze niet te vergeten! Loïs Lane zijn als stijliconen niet meer weg te denken uit de Nederlandse popscene. In hun spectaculaire live-shows brachten zij muziek en mode samen. Wanneer superster Prince ze als voorprogramma vraagt voor zijn Europese ‘Nude tour’ is het succes compleet.

Om deze mijlpaal te vieren zal Loïs Lane vanaf september 2020 langs de grote poppodia touren met hun ’35 Years As One’ Clubtour. Met persoonlijke verhalen, opwindende anekdotes en hun grootste hits als rode draad zal Loïs Lane met live band een mix van oude en nieuwe songs brengen. Na al die jaren leeft hun muziek nog steeds voort en klinken ze nog even fris en oorspronkelijk.

Loïs Lane staat op 2 oktober in Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer.