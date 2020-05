Dom Flemons en J.D. Wilkes zijn twee artiesten met respect voor het rijke Amerikaanse muzikale erfgoed, maar wel met het vizier op de toekomst gericht.

Dom Flemons

Grammy winnaar Dom Flemons staat bekend als The American Songster, omdat zijn repertoire bijna honderd jaar aan Amerikaanse folklore omvat. Flemons is muziekwetenschapper, historicus, platenverzamelaar en multi-instrumentalist. Dom wordt beschouwd als een expert op de banjo, fife, gitaar, mondharmonica, percussie, quills en rhythm bones. Hij trad op met toonaangevende muzikanten zoals Mike Seeger, Boo Hanks, Taj Mahal, Old Crow Medicine Show en Guy Davis. Daarnaast was Flemons in 2005 mede-oprichter van de Carolina Chocolate Drops. Flemons reisde de afgelopen tien jaren als muzikant door heel Amerika en ver daarbuiten, en gaf optredens met traditionele folk- en rootsmuziek. Hij trad onder andere op in de Carnegie Hall en de Grand Ole Opry, maar ook op het Newport Folk Festival.

JD Wilkes

De karakteristieke frontman van The Legendary Shack Shakers lijkt op het podium een waar feestbeest. Tegelijkertijd is J.D. Wilkes zeer toegewijd aan de hillbilly-cultuur uit het zuiden van de Verenigde Staten. De multi-instrumentalist uit Kentucky, voornamelijk geprezen voor zijn kunsten op de banjo en mondharmonica, noemt zijn solowerk ‘boho bluegrass’, een kruising van bluegrass met hilbillymuziek, swamp blues, powerpolka en rockabilly.

Dom Flemons & J.D. Wilkes komen naar de Lutherse Kerk in Groningen op donderdag 3 december.