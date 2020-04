Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Bruce Springsteen & The E Street Band.

Op 31 mei 2013 gaven Bruce Springsteen & The E Street Band een concert in Paduda te Italië. Springsteen staat erom bekend dat hij concerten geeft die nogal lang duren, zo ook deze show van ruim 3 uur. Verwacht hits als ‘Wrecking Ball’, ‘Boom Boom’, ‘Born To Run’, ‘Born In The USA’, ‘Dancing In The Dark’, en nog veel meer. Springsteen op zijn best met de geweldige E Street Band.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Bruce Springsteen & The E Street Band live @ Paduda, Italy (2013).