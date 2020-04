28 april, de verjaardag van Howard Donald

Howard Donald, die naam zegt veel mensen waarschijnlijk niet veel, maar als ik zeg dat hij een van de bandleden van de Britse popband Take That is, dan gaat er waarschijnlijk wel een lichtje branden. Howard, geboren op 28 april 1968 te Droylsden, Lancashire, Engeland mag vandaag 52 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Howard, singer-songwriter, drummer, pianist, danser, DJ en house producer was de leadzanger van een van Take That’s grootste hits ‘Never Forget’.

Met Take That, bestaande uit Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen en Robbie Williams, had hij enorm succes, getuige de 54 singles die wereldwijd de nummer één positie behaalden, alsmede de 35 albums die aan de top van de wereldwijde album hitlijsten stonden.