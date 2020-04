Yungblud’s nieuwe single ‘Weird’

Yungblud bracht woensdagochtend zijn eerste single van zijn tweede aankomende album uit. De 22-jarige Brit, die op zijn zestiende met school stopte om zich volledig op de muziek te gaan richten, heeft al heel wat podia onveilig gemaakt met zijn gewoonlijk uitbundige optredens. Dit jaar zou hij voor het eerst de mainstage beklimmen van verschillende grote festivals als bijvoorbeeld Low Lands, Rock Werchter en Rock am Ring, ter promotie van dit tweede album. Dit kan vanwege de Coronacrisis niet doorgaan.

De door Depeche Mode en LCD Soundsystem geïnspireerde nieuwe single ‘Weird’ is er eentje van een heel ander caliber dan je normaal van Yungblud, alias Dominic Harrison, gewend bent. Het nummer werd eind vorig jaar reeds geschreven en is ook meteen het eerste nummer van dit jaar voor de jonge artiest. ‘Weird’ is geïnspireerd door een rare, donkere periode die Harrison de achtien maanden daarvoor heeft meegemaakt. Harrison zat er diep doorheen door allerlei gebeurtenissen in zijn privéleven en het daarbij enorme succes dat de artiest in korte tijd boekte in zijn nog jonge leventje.

De invloeden van bovengenoemde bands zijn op de nieuwe single goed te horen: Rockelementen, die je normaal van Yungblud gewend was, maken nu plaats voor meer electronica en een commerciëlere sound. Ook de energie die de nummers doorgaans bevatten mis je meteen bij het beluisteren van het nummer.

Het nieuwe album echter, belooft een nieuw tijdperk voor Yungblud. Waar zijn debuutalbum ’21St Century Liability’ nog vol met woede en rebelse teksten zat, breekt voor Harrison, een nieuwe tijdperk aan van positieve energie. De donkere periode heeft hij overleefd, tijd voor een nieuw hoofdstuk! Maar dit dus later dit jaar.

Voor nu de nieuwe single ‘Weird’ :