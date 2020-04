21 april, de verjaardag van Iggy Pop

Iggy Pop, geboren op 21 april 1947 als James Newell Osterberg, Jr. te Muskegon, Michigan viert vandaag zijn 73e verjaardag. Iggy, Amerikaanse singer-songwriter, muzikant en acteur’s carriére omvatte de afgelopen jaren een grote diversiteit aan stijlen waaronder pop, hardrock, jazz en blues. De zanger kreeg de naam ‘Iggy’ toen hij in highschool drumde bij een lokaal bluesbandje genaamd The Iguanas. Pop is de zanger van de invloedrijke protopunkband The Stooges. Hij staat bekend om zijn schandalige en onvoorspelbare podium capriolen.

Ondanks het feit dat zijn populariteit de afgelopen jaren nogal schommelde zijn veel van zijn songs hits geworden, waaronder ‘Lust for Life’, ‘The Passenger’, ‘Real Wild Child’, ‘Candy’ (een duet met Kate Pierson van de B-52’s), ‘China Girl’, ‘Nightclubbing’, ‘Search and Destroy’, ‘1969’ en ‘I Wanna Be Your Dog’. In 2010 werden The Stooges toegelaten tot de Rock and Roll Hall of Fame.