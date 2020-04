Milow verrast fans met nieuw Live-album

Milow verrast zijn fans vandaag met een nieuw live-album: ‘Dream So Big Eyes Are Wide’ (Live). Het is na ‘Maybe Next Year’ (Live) uit 2009 en ‘From North To South’ (Live) uit 2012 het derde livealbum van Milow met voltallige band.

Zijn uitverkochte concerten met het Antwerp Philharmonic Orchestra in de Lotto Arena in Antwerpen en Theater Carré in Amsterdam in februari van dit jaar waren persoonlijke en muzikale hoogtepunten voor Milow. Hij wist toen nog niet dat dit zijn laatste concerten voor onbepaalde tijd zouden zijn. Als kadootje voor zijn fans en voor iedereen die noodgedwongen thuis zit, biedt Milow daarom dit album aan. Een complete en volwaardige liveshow om thuis van te genieten.

Op Dream So Big Eyes Are Wide (Live) staan vijf nummers van Milow’s laatste studioalbum ‘Lean Into Me’, extra lange versies van zijn grootste hits ‘Howling At The Moon’ en ‘Ayo Technology’, zijn meest recente single ‘Nobody Needs You Like I Do’ en het nog niet eerder uitgebrachte ‘Tourist’, wat tijdens de shows uitgroeide tot een publieksfavoriet.