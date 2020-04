Broken Brass slaat nieuwe weg in met zanger als frontman en released nieuwe EP

Neerlands grootste en meest explosieve brass band Broken Brass brengt op 23 april hun nieuwe EP ‘Broken Brass’ uit. Eerder kwam hier de single & video clip ‘Up In The Galaxy’ al van uit. Met de nieuwe EP slaat de 8-koppige band een nieuwe weg in; een nieuwe naam (voorheen ‘Broken Brass Ensemble’), een nieuwe tour én een nieuwe sound met Isaac McCluskey als zanger en frontman. Het is voor het eerst dat de energieke groep met een zanger aantreedt. Isaac maakte eerder naam met o.a. KNARS en Jan Terlouw Junior en speelt ook trombone in de band. De videoclip van de eerste single ‘Up In The Galaxy’ is gemaakt door niemand minder dan Andres Fouche, o.a. bekend van videoclips voor De Staat en Dope D.O.D.

De explosieve combinatie van de flow van hiphop, de drive van electro en de nog steeds aanstekelijke brass sound bracht de van origine Friese band al in meer dan 20 landen. In minder dan 7 jaar tijd speelde ze 500 shows, van Nederland tot India, op grote festivals als Shambala (UK), VH1 Fest (India), Fusion Festival (GER), North Sea Jazz Festival (NL) en vele tours in o.a. Engeland en Duitsland. Op basis van hun sterke live reputatie speelt de band al jaren overal zalen plat met een minimale capaciteit van 300 bezoekers en kennen ze een grote fanbase in Nederland, Duitsland en Engeland. In Engeland bereikte de band zelfs de Craig Charles Funk and Soul Show op het grote BBC. Ook is de band muzikaal erg productief en brachten ze eerder al 3 goed ontvangen albums uit. Guitars go to 10, horns go to 11!