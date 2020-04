Tiësto brengt ‘Nothing Really Matters’ uit met Becky Hill

Na recente samenwerkingen met Rita Ora en Jonas Blue (‘Ritual’) en met Mabel (‘God Is A Dancer’) heeft Tiësto voor zijn nieuwe single ‘Nothing Really Matters’ voor het eerst een beroep gedaan op het stemgeluid van de getalenteerde Becky Hill. Tiësto legt momenteel vanuit huis de laatste hand aan zijn aangekondigde nieuwe album.

Over zijn samenwerking met Becky vertelt de Bredanaar het volgende: “Working with Becky in the studio was such a great experience. She has incredible energy and such a powerful voice. I cannot wait for the world to hear this song”

De DJ / producer kan niet wachten om met zijn muziek wereldwijd huiskamers te kunnen omtoveren in energieke dansvloeren. ‘Nothing Really Matters’ draagt daar alvast een steentje aan bij. “It is also a perfect taste of what’s to come with the new album project!”