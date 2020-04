Jason Mraz komt met nieuw album ‘Look For The Good’

Jason Mraz heeft afgelopen week via een live stream op zijn YouTube-kanaal bekendgemaakt aankomende zomer een nieuw album uit te brengen. Het zal de titel ‘Look For The Good’ dragen, net als de eerste single van het album die vandaag is uitgekomen.

De Amerikaanse singer-songwriter Jason Mraz brak in 2008 door met het nummer ‘I’m Yours’, afkomstig van het album ‘We Sing. We Dance. We Steal Things’. Daarna volgt succes met onder andere de singles ‘Make It Mine’, ‘I Won’t Give Up’ en de albums ‘Love Is A Four Letter Word’, ‘Yes’, en ‘Know’. In 2010 ontving hij een Grammy Award in de categorie ‘Beste Artiest’ en ook single ‘Lucky’ werd onderscheiden met een Grammy.

‘Look For The Good’

Het album ‘Look For The Good’ is geschreven en opgenomen in Jasons thuis-studio in Californië. Reggae is een genre waar hij keer op keer naar terugkeert. Het ritme en de teksten zijn voor hem een grote reden geweest om zich voor dit album nog meer te verdiepen in het genre. Jason zocht contact mer producer Michael Goldwasser (oprichter van indie reggae label Easy Star Records en producer voor onder andere Matisyahu, Steel Pulse, Toots & the Maytals). Ze begonnen ideeën uit te wisselen en uiteindelijk besefte Jason dat hier een album van gemaakt moest worden.

Jason Mraz

Jason: “I honestly thought it was going to end up as a little experimental side project that sat on my merch table. But it really blossomed into something quite beautiful and universal, both in its lyrics as well as its world beat. Everyone can dance to reggae. It was a long maturation process from the love of reggae as a fan to meeting the right influencers on the way who steered me in this direction.”

Single

‘Look For The Good’ zal in tweeën worden opgesplitst: de ene zijde is een blik op de huidige wereld en reflecteert op de samenleving en mensheid. De andere zijde is meer gericht op woordspel en vintage reggae. Het album opent met de single ‘Look For The Good’.