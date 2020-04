17 april, de verjaardag van Jan Hammer

Jan Hammer, geboren op 17 april 1948 te Praag, Tsjecho-Slowakije, viert vandaag zijn 72e verjaardag. Hammer, componist, pianist en toetsenist raakte in de vroege jaren ’70 bij het publiek bekend toen hij als toetsenist te horen was bij het Mahavishnu Orchestra. In de jaren ’80 werd Hammer wereldwijd bekend toen hij de muziek verzorgde voor de populaire Amerikaanse tv-serie ‘Miami Vice’. Voor deze serie componeerde hij de hits ‘Miami Vice Theme’ en ‘Crockett’s Theme’.

Jan Hammer heeft samengewerkt met een aantal van de meest vooraanstaande musici van dit tijdperk, waaronder John McLaughlin, Jeff Beck, Al Di Meola, Mick Jagger, Carlos Santana, Stanley Clarke, Tommy Bolin, Neal Schon, Steve Lukather, en Elvin Jones. Hammer componeerde en produceerde tot op heden de muziek van minstens 14 original motion picture soundtracks, de muziek voor 90 afleveringen van ‘Miami Vice’ en voor 20 afleveringen van de Britse TV-serie ‘Chancer’. Voor deze composities mocht Jan Hammer diverse Grammy Awards in ontvangst nemen.