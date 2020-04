Koningsdagfestival Kingsland verplaatst naar september

Kingsland Festival, het grootste Koningsdagfestival van Nederland, wordt verplaatst naar september. In Amsterdam, Groningen en Tilburg wordt dan alsnog geproost op de verjaardag van de Koning. Dat maakten organisatoren 4PM Entertainment en E&A Events vandaag bekend.

De regering kondigde eerder al aan dat de lopende maatregelen tegen de bestrijding van het Coronavirus langer zullen gelden en dat vergunningplichtige evenementen tot 1 juni niet zijn toegestaan. Dit betekende dus ook een streep door Kingsland Festival, dat dit jaar op 27 april voor de achtste keer gehouden zou worden. De organisatie heeft nu besloten het festival te verplaatsen naar zaterdag 19 september.

In Amsterdam verplaatst het festival eenmalig naar het Olympisch Stadion in verband met beperkte beschikbaarheid bij de RAI. De editie in Rotterdam komt, door andere evenementen in de stad die dag, te vervallen. In Groningen en Tilburg zal het festival nog steeds plaatsvinden op de oorspronkelijke locaties (Stadspark en Spoorpark).

De organisatie geeft aan dat de verschuiving van het festival nog steeds gebonden is aan de corona maatregelen en dus onder voorbehoud van eventueel nieuw aangekondigde maatregelen. Daarnaast meldt de organisatie dat er nauw contact is met de verschillende gemeentes om de verplaatsing van de vergunningen voor alle betrokken diensten mogelijk te maken.

“Dat Kingsland op 27 april niet door kan gaan is voor ons als organisatie een enorme teleurstelling, maar vooral ook voor onze trouwe Kingsland bezoekers. Maandenlang is er hard gewerkt om weer een geweldig festival neer te zetten op Koningsdag, maar de gezondheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers gaat uiteraard boven alles.” aldus Mitchel Bovenlander, oprichter van Kingsland Festival. “Ondanks de onzekere tijd waarin we de komende maanden nog zitten houden we hoop en willen we, indien mogelijk, alsnog proosten op de verjaardag van onze Koning.

Collectief Koningsdag op een nieuwe dag organiseren is lastig, dat is nu ook een te zware belasting voor de diensten en gemeentes, maar wij hopen als grootste Koningsdagfestival toch het oranje-gevoel nog eenmalig terug te brengen in september. Daarom roepen we ook iedereen op om gekleed in het oranje naar het festival te komen. Het wordt een rare zomer, maar we proberen het maximale er nog uit te halen voor alle festivalliefhebbers in ons land. Samen zijn wij Oranje is al jarenlang ons motto en dat is waar ons land nu, meer dan ooit, aan vast moet houden,” aldus Bovenlander.

Vanaf vrijdag 17 april 12.00 uur zijn de kaarten voor de nieuwe datum te koop. De nieuwe volledige line-up voor het festival volgt binnenkort. De organisatie probeert zoveel mogelijk van de geboekte acts ook te programmeren op 19 september.

Reeds gekochte tickets zijn geldig voor de editie op 19 september. Alle informatie over de verplaatsing en de verkoop van tickets is terug te vinden op de officiële website van Kingsland Festival.