Zoë Schwarz Blue Commotion – Chameleon

Blue Commotion, de band rond zangeres Zoë Schwarz bestaat sinds 2012 en in hun achtste jaar hebben zij onlangs hun zesde cd, getiteld ‘Chameleon’ uitgebracht. Het viertal is afkomstig uit het mooie graafschap Dorset in het zuidwesten van Engeland. Naast de al genoemde Zoë Schwarz bestaat de band uit gitarist Rob Koral, Hammond-organist Pete Whittaker en drummer Paul Robinson. Daarbij is een blazerssectie toegevoegd, die bestaat uit Ian Ellis (tenorsax) and Patrick Hayes (trombone).

Op de cd treffen we twaalf nummers aan (= 1 hidden bonus track, een mooie verrassing), waarvan er elf zijn geschreven door Rob Koral en Zoë Schwarz en één door Koral met Sue Hawker. Muzikaal gezien is de Zoe Schwarz Blue Commotion niet zomaar een bluesbandje. De door Rob Koral geschreven arrangementen zijn zeer divers en voegen blues en rock samen met jazz, latin, boogie en funk. Wat dat betreft is de albumtitel ‘Chameleon’ prima gekozen: kleurrijk, verrassend. Ik pik er een paar nummers uit. In het eerste nummer, het swingende ‘Life Goes On’, is de interactie tussen zang en blazers prachtig verwerkt. Het is een nummer dat bij tijd en wijle doet denken aan Steely Dan.

Hoofdrollen voor Hammond en gitaar zijn weggelegd in ‘Hello Old Friend’. Het nummer wordt gedragen door het orgel en Korals smaakvolle gitaarsolo maakt het helemaal af. Zoë Schwarz is met haar stem leidend op het hele album en vooral in nummers als de ballad ‘I’ll Be There For You’ en de blues ‘When The Blues Came A Knocking’ toont zij haar veelzijdigheid. De verrassing komt op het eind bij het stevige ‘Come And Lay With Me’, waar na een paar seconden stilte de band overgaat in een jazzy versie van Nina Simone’s ‘Lover Man’. ‘Chameleon’ is een levendig en opwindend album geworden. Volop genieten dus. Een uitstekende plaat. (9/10) (33 Records)