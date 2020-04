Tijd voor nieuwe muziek van de Charmante Gasten

Twee oude bekenden uit vroegere tijden kwamen elkaar in 2016 weer tegen. Beide nog steeds met veel liefde voor muziek en gevoel voor entertainment. Tim was inmiddels bekend als Dj Levice Milano en Mitch als MC Price. Samen gingen de twee vrienden vanaf dat moment verder als de Charmante Gasten.

Met de Charme van vroeger en de muziek van nu stonden ze onder andere al op grotere dancefestivals als Emporium, Dreamfields, Defqon, Dance Boulevard, Meadow, Outlands, Koningsdag Arnhem en het Foute Paasfestival. Ook waren de twee te vinden tijdens de carnaval, kermissen en zomerspectakels!

Als echte heren weten ze in te spelen op de wensen van het publiek. Variërend in muziekgenres komen de mannen met ‘Vrouwvriendelijke’ hitjes, knallende feestplaten en echte Guilty Pleasures. Met een set van 60 minuten, brengen de twee het publiek een set vol positieve energie en nummers die elkaar in vlot tempo afwisselen. Net het doel, van iedere locatie een ware feesttempel maken!

De Charmante Gasten brachten in het verleden inmiddels enkele videoclips uit, waaronder remixen van ‘Hou me vast’, ‘Hulapalu’ en ‘Living on video’. Tijd voor nieuw werk, want dit is waar we op het moment op zitten te wachten: Vrolijke meestampers in deze moeilijke tijden. Zoals deze!