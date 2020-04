Black Hammer Voodoo – High On Destruction

Na hun debuut op Culemborg Blues in 2016, vele optredens door het land en een goed ontvangen eerste cd ‘Dance Like A Windmill’ stoomt de Amsterdamse bluesrockformatie Black Hammer Voodoo vrolijk door. Harmonicaman Kim Snelten en gitarist Sam Shine hebben de band inmiddels verlaten. Deze bestaat nu uit zanger/bassist Michiel van Leeuwen, gitarist/fluitist Roy van Oost en drummer Francesco Libero.

Op hun tweede cd ‘High On Destruction’ staan twaalf door van Leeuwen zelfgeschreven nummers. Wat de luisteraar geboden krijgt is snoeiharde op blues geënte rock. Maar het is meer dan rauw rampetamp-werk. De drie heren hebben voldoende in huis om er een interessante en gevarieerde plaat van te maken. Vooral het fluitwerk van Roy van Oost zorgt voor verrassende wendingen in het hele geweld. Meteen met de opener en titelnummer ‘High On Destruction’ geeft de band aan welke kant we opgaan: strakke stevige bluesrock. De fluit van van Oosten doet de muziek bij tijd en wijle denken aan een stevige Jethro Tull.

Andere nummers die wat mij betreft een speciale vermelding verdienen zijn het akoestische ‘Fly’, een folk-achtig nummer met gitaar en fluit en zwaarverdiend rustpuntje tussen het andere geweld, en de stevige uitsmijter ‘Let Your Body Talk’. Een absolute aanrader voor de fans van stevige bluesrock, prima plaat. (7/10) (eigen beheer)