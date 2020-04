Andrea Bocelli treedt op in de Dom van Milaan op Paaszondag

Andrea Bocelli geeft op paaszondag (12 april 2020) een concert vanuit de Dom van Milaan. Hierbij is geen publiek aanwezig. Zijn optreden, ‘Music For Hope’, is echter vanaf 19:00 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van de wereldberoemde Italiaanse tenor.

Bocelli is ingegaan op de uitnodiging van Giuseppe Sala, de burgemeester van Milaan, en geeft zondagavond een optreden vanuit de befaamde Dom van de Noord-Italiaanse stad. Hierbij is geen publiek aanwezig, in verband met de coronacrisis. Het optreden vertegenwoordigt een boodschap van liefde, herstel en hoop voor Italië en de rest van de wereld.

“This year, Easter will be very different for all of us. I am sure that the extraordinary voice of Bocelli will be the embrace we are missing these days, a strong, special hug, capable of warming the heart of Milan, Italy and the world” aldus de burgemeester van Milaan.

Tijdens het concert, waarvoor de muziek speciaal gearrangeerd is voor solozang en kerkorgel, zingt Bocelli ondermeer ‘Ave Maria’ van Bach/Gounod en ‘Sancta Maria’ van Mascagni. Hij wordt hierbij op het grote orgel van de Dom begeleid door organist Emanuele Vianelli.

“Thanks to music, streamed live, bringing together millions of clasped hands everywhere in the world, we will hug this wounded Earth’s pulsing heart, this wonderful international forge that is reason for Italian pride. It will be a joy to witness it, in the Duomo, during the Easter celebration which evokes the mystery of birth and rebirth” zegt Bocelli.

Daarnaast is de zanger momenteel met zijn stichting ook betrokken bij een COVID-19 campagne. De Andrea Bocelli Foundation (ABF) is een inzamelingsactie gestart om ziekenhuizen te helpen bij het aanschaffen van apparatuur die nodig is om hun medisch personeel te beschermen.