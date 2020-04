Full Concert: Toto – 35th Anniversary Tour (2013)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Toto.

In 2013 startte Toto hun 35th Anniversary Tour. Ze vierden hun jubileum onder andere in de Atlas Arena in Lodz, Polen. De show bestaat uit een fantastische verzameling van hits en laat horen dat ze muziek maken van ongeëvenaarde kwaliteit. Kijk, luister en geniet hieronder van Toto – 35th Anniversary Tour (2013).