5 april, de verjaardag van Agnetha Fältskog

Agnetha Fältskog, de blonde zangeres van de Zweedse band ABBA, viert vandaag haar 70e verjaardag. De in Jönköping, Småland, Zweden geboren Agnetha schreef al op 6-jarige leeftijd haar eerste liedje, 3 jaar later begon ze met pianolessen en zong ze in een kerkkoor. Begin 1960 vormde ze haar eerste band The Chambers. Op haar 15e besloot ze om te stoppen met school en zich volledig te richten op de muziek. In 1968 leerde ze Björn Ulvaeus, een lid van de band the Hootenanny Singers kennen. Agnetha’s vriendschap met Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad en Benny Andersson leidde uiteindelijk tot het oprichten van ABBA.

Met ABBA had Agnetha een ongelooflijk aantal hits, waaronder ‘Waterloo’, ‘Mamma Mia’, ‘Chiquitita’, en ‘The Winner Takes It All’ waarvoor de band een zeer groot aantal platina- en gouden platen in ontvangst mocht nemen. Wereldwijd verkocht ABBA meer dan 380 miljoen albums, daarmee is ABBA de op één na best verkopende bands aller tijden. Ook als solo zangeres deed Agnetha het niet onverdienstelijk, in 1983 bracht ze het album ‘Wrap Your Arms Around Me’ uit, de single ‘The Heat Is On’ gooide hoge ogen in de Europese hitlijsten. Meest recentelijk (2013) bracht Agnetha het album ‘A’ uit, haar eerste sinds het uit 2004 daterende ‘My Colouring Book’.