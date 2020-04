Lil Kleine releaset langverwacht album ‘Jongen Van De Straat’

Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat zijn vorige, ultiem succesvolle nummer-1-album ‘Alleen’ (met onder andere de singles ‘Krantenwijk’ en ‘Loterij’) het levenslicht zag. Sindsdien staat het album 149 opeenvolgende weken hoog in de album charts (waarvan de grootste periode in de top 10). Het nieuwe album, dat in titel terugblikt op de oorsprong en opkomst van Lil Kleine, is het resultaat van het volwassenwordingsproces van de 25-jarige Amsterdammer dat zich de afgelopen jaren voltrok.

Zowel op carrière- als persoonlijk vlak maakte de jonge artiest grote ontwikkelingen door. Zo vroeg hij zijn aanstaande Jaimie Vaes ten huwelijk, werd hij vader, lanceerde zijn kledinglijn JORIK, ging een samenwerking aan met John de Mol, opende een eigen café en patatzaak en is te zien als jurylid bij The Voice of Holland.

Zijn passie en drijfveer blijft echter muziek. Het nieuwe album zou eigenlijk vorig jaar al uitkomen, maar Lil Kleine besloot de release uit te stellen om de plaat “zijn beste werk ooit” te kunnen maken. ‘Jongen Van De Straat’ is voor het leeuwendeel geproduceerd door zijn vaste producer Jack $hirak, aangevuld met producties van hitproducers Yung Felix en Reverse, en toont nieuwe kanten van Lil Kleine. Naast de kenmerkende larger-than-life rap anthems waar Kleine patent op heeft bevat het album ditmaal ook uitstapjes naar dansbare disco (zoals ‘Joanne’ en ‘Kans’ met Snelle) en afropop. Triomferende raptracks wisselen zich af met hoogst persoonlijke liedjes zoals ‘Even’, gericht aan partner Jaimie, en ‘Lío Zion’, gericht aan zijn zoontje.

Naast samenwerkingen met grote artiesten van eigen bodem als Ronnie Flex, Frenna, Snelle en Josylvio bevat het album ook de track ‘Aan Je Zitten’ met Kleine’s favoriete internationale artiest: de Nigeriaanse wereldster Wizkid, bekend van o.a. samenwerkingen met Drake. Hij is daarmee de eerste Nederlandse rapper die een samenwerking van dit statuur uitbrengt. Ook de Brits-Nigeriaanse Maleek Berry is terug te horen op de plaat; hij klinkt op de track ‘Ogen’.

Eerder verschenen van het album de singles ‘Joanne’, ‘Af En Toe’, ‘Rook’, ‘Dichterbij Je’ en ‘Het Geluid’ die grotendeels al goud en/of platina zijn. Titeltrack/single ‘Jongen Van De Straat’, waarop Kleine een zelfreflectieve en kwetsbare kant toont, verscheen een week geleden en klom direct naar de tweede plaats van de Nederlandse Spotify-charts. Mede door het succes van de voorgaande singles behaalt het album bij uitkomst direct de Gouden status, een succes wat Lil Kleine viert met de productie van de grootste Gouden plaat ooit gemaakt, met daarin gegraveerd de namen van fans die het album vooraf bestelden.