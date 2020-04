3 april, de verjaardag van Huub van der Lubbe

Vandaag viert Huub van der Lubbe, geboren op 3 april 1953 te Amsterdam, zijn 67e verjaardag. In 1981 richtte Van der Lubbe, samen met broer Hans van der Lubbe, Jan Robijns, Arthur Ebeling en Christan Muiser de band Big Shot and his Rocking Guns op. Vier jaar later kwam hun debuutalbum uit gevuld met – deels zelf geschreven, deels covers – Engelstalige Rock ‘n Roll nummers. Kort na hun laatste optreden begonnen Van der Lubbe, broer Hans, Antonie Broek en Nico Arzbach de zeer succesvolle band De Dijk.

Met de Dijk scoorde hij hits aan de lopende band, waaronder ‘Bloedend hart’, ‘Binnen zonder kloppen’, ‘Mag het licht uit’, ‘Ik kan het niet alleen’, ‘Nergens goed voor’, ‘Als ze er niet is’, en ‘Laat het vanavond gebeuren’. Buiten zijn muzikale carrière is van de Lubbe ook te zien geweest in een flink aantal films, waaronder ‘Brandende Liefde’, ‘De Aanslag’, en ‘Dokter Deen’.