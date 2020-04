Typhoon geeft een krachtige boodschap van hoop met nieuwe single ‘Alles Is Gezegend’

Zes jaar na zijn laatste album ‘Lobi Da Basi’ maakt Typhoon zich klaar voor zijn nieuwe album. Al eerder verscheen hier de single ‘Ogen Dicht’ van. Vandaag is Typhoon terug met zijn tweede en nieuwste single ‘Alles is Gezegend’. Een bijzondere track die kan inspireren om vooruit te blijven kijken en onze zegeningen te tellen. In een recente post op zijn Instagram vertelt hij hier meer over. ‘Alles Is Gezegend’ bevat een gastbijdrage van Freez en de productie wordt verzorgd door Dries Bijlsma.

“We zitten in een tijd met veel uitdagingen, maar ook een tijd waarin we juist “dichter” bij elkaar kunnen komen. Er komt een morgen en een periode waarin we wél weer met elkaar samen kunnen zijn en dit gaan vieren. Er zijn gelukkig ook dingen die doorlopen: naar elkaar omkijken, de liefde en gelukkig ook de muziek! Thank God for music. Dat is ook de reden waarom deze tweede single toch gewoon uitkomt – recht uit mijn hart. Deze track is een innerlijke reis. Een reis van donker naar licht, liefde, mens-zijn en een reis die ik gelukkig met jullie kan delen. Laten we in realiteit zijn, maar ook onze blik vooruit hebben en onze zegeningen tellen. Er zijn zoveel zegeningen en momenten waar we dankbaar voor mogen zijn. Die innerlijke houding zal ons alleen maar sterker uit deze periode halen. Stay safe, lobi.”

– Typhoon

Over Typhoon

Glenn de Randamie (1984) is een verhalenverteller die op een eerlijke en kwetsbare manier rapt, spreekt en zingt. Grote levensthema’s weet hij op een rake manier te vangen in persoonlijke uitingen over keuzes, slavernij, ambitie en religie. Door middel van zijn kleurrijke, energetische en poëtische muzikale verhalen neemt Typhoon je mee in het gesprek dat gaande is in de maatschappij en laat zijn licht erop schijnen. Nooit vingerwijzend, maar altijd in verbinding. Waar of hoe je zijn muziek ook luistert; Typhoon raakt je in je ziel en zet je aan het denken over jouw eigen leven, visie en gevoelens. Typhoon zijn muziek is een viering van het mens-zijn met daarin altijd de boodschap dat we genoeg zijn: wij zijn liefde. In het voorjaar van 2020 zal hij zijn nieuwe album delen.