Alicia Keys brengt ode aan artsen en zorgverleners met akoestische versie van Underdog

Alicia Keys brengt een akoestische versie uit van haar single Underdog. Met de nieuwe uitvoering van het nummer, dat vandaag op Spotify verschijnt, brengt Keys een ode aan de artsen en zorgverleners die nu strijden aan de frontlinies van de pandemie

In de video van de akoestische uitvoering zingt Keys het nummer vanuit haar eigen huiskamer, nadat ze haar dankbaarheid heeft uitgesproken voor de helden in de zorg: ‘Ik draag dit nummer op aan de hulpverleners en medische professionals die hun leven riskeren om ons te beschermen. We zijn zo dankbaar.’

Hoewel de oorspronkelijke single in januari al uitkwam, blijken de lyrics van Underdog extra toepasselijk nu zoveel mensen wereldwijd moeten vechten om zich staande te houden. Keys paste de tekst in de akoestische versie nog iets aan om stil te staan bij ‘the people on the frontlines knowing they don’t get to run.’

Het optreden van Keys was onderdeel van het iHeart Living Room Concert for America, een huiskamerconcert dat afgelopen zondag live gestreamd werd en waar ook sterren als Mariah Carey, Billie Eilish en de Backstreet Boys aan meededen.