Full Concert: The analogues live @ People’s Place, Amsterdam (2014)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met concertregistratie van The Analogues, die vandaag eigenlijk zouden optreden in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen.

In 1965 stopten The Beatles met optreden, naar verluidt omdat ze nauwelijks nog boven het gegil van het publiek uit konden komen. Gelukkig toeren The Analogues de laatste jaren langs uitverkochte zalen met sensationeel goede integrale vertolkingen van albums van de Beatles, de ‘Magical Mystery Tour’, ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ en ‘The White Album’. Zelfs in het hol van de leeuw, in Liverpool, pakten zij de fans in.