2 april, de verjaardag van Marvin Gaye

Vandaag, 2 april, zou Marvin Pentz Gay, Jr, beter bekend als de legendarische soulheld Marvin Gaye, 81 jaar zijn geworden. De zanger werd op 1 april 1984, één dag voor zijn 45e verjaardag – na een meningsverschil over een verzekeringspolis – door zijn vader doodgeschoten. In de jaren ’60 was Gaye het gezicht en het geluid van Motown Records met een flink aantal grote hits, waaronder ‘How Sweet It Is (To Be Loved By You)’, ‘What’s going on’ en ‘I Heard It Through the Grapevine’, en diverse duetten met Mary Wells en Tammi Terrell.

In de jaren ’70 nam hij de conceptalbums ‘What’s Going On’ en ‘Let’s Get It On’ op en werd Gaye een van de eerste artiesten die zich los wist te rukken van Motown. Gaye’s latere opnames waren van grote invloed op diverse R&B subgenres waaronder quiet storm en neo-soul. Na een tijdje als belastingadviseur gewerkt te hebben bracht Gaye in 1982 de Grammy Award winnende single ‘Sexual Healing’ en het ‘Midnight Love album’ uit. Sinds zijn dood is Gaye door veel instituten postuum geëerd, hij kreeg onder andere de Grammy Lifetime Achievement Award en trad hij toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.