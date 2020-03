Airbeat One Line Up Phase 2 vol DJ-Mag Top 100-namen

Van 8 juli tot 12 juli 2020 verwelkomt het vliegveld in Neustadt-Glewe tienduizenden dance liefhebbers in ‘Bella Italia’ en wordt het opnieuw omgevormd tot AIRBEAT ONE, de grootste elektronische muziekfestivalsite van Noord-Duitsland. De wereldwijde dj-elite komt daar voor de 19e keer bijeen in Mecklenburg-West Pomerania. De line-up van de eerste fase schudde de muren van het machtige Colosseum in Rome al op met zeven acts uit de top 10 van de DJ-Mag Top 100. Nu voegen meer van de grootste DJ-gladiatoren zich bij line-up voor phase 2.

AIRBEAT ONE 2020

De Duitse DJ-held bij uitstek: Robin Schulz. Na een paar jaar keert de man uit Osnabrück samen met zijn vrienden terug naar het AIRBEAT ONE Festival op het Terminal-podium. Lost Frequencies en Fedde Le Grand zijn nog twee top 100 DJ’s die naar de Terminal komen. EDX, Krewella, Nora En Pure, Sam Feldt en de Duitse starters Lari Luke en Younotus vervolledigen de line-up van phase 2 op dit podium.

De AIRBEAT ONE Mainstage is elk jaar het unieke paradepaardje. Liefdevol ontworpen in het ontwerp van het respectievelijke landmotto en bemand met supersterren van de elektronische muziekscene. De eerste fase voor 2020 omvatte al namen als Armin van Buuren, Afrojack, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mi-ke, Don Diablo, KSHMR, Marshmello, Martin Solveig, Neelix, Steve Aoki, Salvatore Ganacci, Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Yellow Claw en 3 Are Legend. De Bassjackers en Will Sparks worden toegevoegd in fase 2.

Q-Dance presenteert zich in 2020 met de Gladiator Stage in Neustadt-Glewe. Hiervoor staat een groep dj-gladiatoren klaar, aangevoerd door vier top 100 dj’s: Angerfist, Headhunterz, Sub Zero Project en Warface. Hardstyle-iconen zoals Adaro, Adrenalize, Atmozfears, Audiotricz, Brennan Heart, Coone, Dead-ly Guns, Deetox, D-Sturb, Frequencerz, MC DL, Noisecontrollers, Dr.Peacock, Psyko Punkz, Radical Redemption, Ran-D, Rejecta, Sefa, Sound Rush en Wildstylez ronden fase 2 af. In lijn met het Italiaanse thema mag de Italiaanse hardstyle centurion Zatox niet ontbreken.

De Goa- en Psy Trance-fans kunnen weer verdwalen in dromen op de kleurrijke Second Stage. Fabio Fusco, Omiki en Phaxe complementeren Ace Ventura, Aly & Fila, Astrix, Captain Hook, Liquid Soul, Morten Granau en Sander van Doorn presents Purple Haze voor fase 2. En laten we het nieuwe techno-gebied van het AIRBEAT ONE Festival niet vergeten: Boris Brejcha organiseert donderdag de Arena Stage met zijn ‘fckng serious brand’. Vrijdag en zaterdag staat elrow op het podium en presenteert de eerste geweldige acts met Charlotte De Witte en CamelPhat.

Meer dan 75 artiesten zijn gekozen voor de voltooïng van de tweede line-up fase. 24 van hen zijn gerekruteerd uit de huidige DJ Mag Top 100 van de beste DJ’s ter wereld en zeven daarvan zijn artiesten uit de Top 10. Het is vrijwel onmogelijk om je lineup beter samen te stellen. En dat is ook zichtbaar in de kaartverkoop. Zes maanden voordat de poorten opengingen, werden meer dan 30.000 kaartjes verkocht. De Main Camping 1 en de VIP Camping zijn al lang uitverkocht.

AIRBEAT ONE 2020 Line Up Phase 2

Mainstage:

3 Are Legend

Afrojack

Armin van Buuren

Bassjackers

David Guetta

Dimitri Vegas & Like Mike

Don Diablo

KSHMR

Marshmello

Martin Solveig

Neelix

Salvatore Ganacci

Steve Aoki

Timmy Trumpet

Vini Vici

W&W

Will Sparks

Yellow Claw

Terminal Stage:

Alle Farben

EDX

Fedde Le Grand

Gestört aber GeiL

Krewella

Lexy & K-Paul

Lost Frequencies

Ofenbach

Lari Luke

Nora En Pure

Netsky

Robin Schulz

Sam Feldt

Younotus

Q-Dance Stage:

Adaro

Adrenalize

Angerfist

Atmozfears

Audiotricz

Brennan Heart

Coone

Deadly Guns

Deetox

Dr. Peacock

D-Sturb

Frequencerz

Headhunterz

MC DL

Noisecontrollers

Psyko Punkz

Radical Redemption

Ran-D

Rejecta

Sefa

Sound Rush

Sub Zero Project

Warface

Wildstylez

Zatox

Arena Stage:

fckng serious brand (Donnerstag):

Ann Clue

Boris Brejcha

Deniz Bul

Theydream

elrow (Freitag + Samstag):

Camelphat

Charlotte De Witte

Second Stage:

Ace Ventura

Aly & Fila

animato

Astrix

Captain Hook

Fabio Fusco

Liquid Soul

Morten Granau

Omiki

Phaxe

Sander van Doorn presents Purple Haze