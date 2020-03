Vandenberg terug met nieuw album: ‘2020’

Vandenberg is terug! Terug aan het front met een nieuwe line-up en met een nieuw album. Het lijkt alsof ze nooit weg zijn geweest, de band rockt als nooit tevoren. Het nieuwe album ‘2020’ komt eind mei uit via Mascot Records, een onderdeel van de Mascot Label Group.

Vandenberg. Een naam met een roemrucht verleden. Onder leiding van meestergitarist Adrian Vandenberg bracht het Nederlandse viertal in de jaren ’80 drie kwaliteitsalbums uit, namelijk het titelloze debuut uit 1982 met de hitsingle ‘Burning Heart’, ‘Heading For A Storm’ (’83) met de hitsingle ‘Different Worlds’ en ‘Alibi’ (’85). Ze waren zeer succesvol, zowel commercieel alsook artistiek. De band toerde door de VS, Japan en Europa met o.a. Ozzy Osbourne, KISS, Rush, Scorpions, Michael Schenker.

Na Vandenberg heeft de gitarist een nog indrukwekkendere carrière. Hij was 13 jaar lid van Whitesnake op het hoogtepunt van hun roem, droeg bij aan hun Top 10 hit ‘Here I Go Again'(#1 in de U.S.) door middel van de wereldberoemde solo, bracht vele jaren duellerend met Steve Vai op gitaar door en keerde terug voor vele reünies. Hij maakte deel uit van supergroep Manic Eden en meer recent heeft hij laten zien het nog steeds niet verleerd te zijn bij Vandenberg’s Moonkings.

Ad sloeg een enorme slag door de in Chili geboren Ronnie Romero als zanger binnen te halen die de afgelopen jaren een enorme reputatie heeft opgebouwd bij Ritchie Blackmore’s Rainbow. “Ik had een super goede zanger nodig om het zin te laten hebben de naam Vandenberg weer te gebruiken want ik wilde absoluut niet de indruk wekken dat dit een nostalgische stap zou lijken. Ronnie was de uitgelezen persoon daarvoor. We hadden contact via Facebook, en ik vroeg hem of hij geïnteresseerd zou zijn om in de band te komen. Het blijkt dat hij een grote fan is, zoals ik van hem, dus we spraken af in Madrid, waar hij woont, om te zien of we met elkaar konden opschieten. En we hadden direct een klik met elkaar.”

“Zodra ik wist dat Ronnie aan boord was, schreef ik nieuwe nummers die aansloten bij de geweldige vocale capaciteiten van Ronnie. Vervolgens ontmoetten we elkaar weer in Madrid om nummers te demo-en met behulp van mijn iPad, zoals ik dat altijd doe.” Romero zelf herinnert zich het belang van Adrian Vandenberg in zijn muzikale carrière: “The reason why I started singing when I was in my teens is when I heard the live acoustic album ‘Starkers In Tokyo’ by David Coverdale and Adrian Vandenberg. So you can imagine that I am very excited and honoured to be the vocalist for the band Vandenberg.”

De ritmesectie voor de nieuwe line-up bestaat uit bassist Randy van der Elsen (van NWOBHM band Tank) en drummer Koen Herfst, (Bobby Kimball (Toto), Epica en Doro). Vandenberg: “Koen is al enkele jaren verkozen tot Nederlands beste hardrockdrummer. Hij heeft het vuur in zijn lijf waarvan grootheden als John Bonham en Ian Paice een glimlach krijgen. Randy werd me vaak getipt en heeft veel ervaring. Net als Koen is hij een briljante muzikant.” Er zijn ook twee wereldberoemde gasten op het album te horen, namelijk bassist Rudy Sarzo (Whitesnake, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Dio, Queensryche) en drummer Brian Tichy (Whitesnake, Ozzy Osbourne, Foreigner, Billy Idol).

Het album werd geproduceerd door Bob Marlette (Black Sabbath, Alice Cooper, Marilyn Manson, Rob Zombie). Vandenberg hierover: “Ik ging naar Los Angeles om een paar potentiële producers te ontmoeten. Bob was een van deze en zijn melodische maar toch hard rockende stijl paste goed bij wat ik zocht en we zaten meteen op dezelfde golflengte. We hebben drie weken in Bob’s studio in L.A. gewerkt, en daarna heb ik nog wat meer tijd besteed aan het afwerken van dingen in mijn eigen thuisstudio.”

Negen van de nummers op het album zijn door Vandenberg zelf speciaal hiervoor geschreven, maar er is één nummer dat alle fans bekend in de oren zal klinken. Dit is een nieuwe versie van ‘Burning Heart’, misschien wel het beroemdste nummer van de band. Wat de songs op het album te bieden hebben is melodie, drive, kracht en zeer veel klasse. “Maak je borst maar nat want Vandenberg is terug!” legt de gitarist uit. Romero enthousiast: “I can’t wait to take our band to the stages everywhere!”

“De vibe die we hebben met deze turbo line-up is geweldig”, besluit Vandenberg. “We gaan niet de planken op als een nostalgische act die probeert te herbeleven wat er jaren geleden gebeurde. Dit is een gloednieuwe, dynamische band met een naam met een erfenis, die ergens voor staat. Ik ben heel blij op de manier hoe het nu uitgepakt heeft.” Vandenberg’s ‘2020’ ligt vanaf 29 mei in de winkels.

Luister hieronder naar het nieuwe nummer ‘Shadows of the Night’