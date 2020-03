Frenna komt op #1 binnen met ‘t album onderweg naar ‘Het Album’

Begin deze week bracht Frenna ‘t album onderweg naar ‘Het Album’ uit met een bijzondere boodschap, waarin hij zijn volgers op het hart drukt om positiviteit en liefde te verspreiden. Ook deelt hij dat muziek altijd de rode draad in zijn leven is geweest: “Het brengt mij hoop en kracht wanneer ik het nodig heb en het connect mij met the people.” Vandaag is bekend gemaakt dat hij met dit album binnen slechts vier dagen op #1 is gekomen met meerdere singles in de charts.

“Het album is een combinatie tussen 7 tracks die ik eerder heb uitgebracht en 7 splinternieuwe nummers. Hiermee wil ik laten zien dat ik mezelf aan het ontwikkelen ben en onderweg ben naar een nieuwe sound. Een sound die nog internationaler is en waarmee ik een nieuwe versie van mezelf verwelkom. Ik ben iedereen dankbaar die mijn muziek in deze tijd is blijven streamen. Be safe. Be kind.”

– Frenna

Het album is grotendeels geproduceerd door Spanker en bevat samenwerkingen van onder andere Jonna Fraser, Delany, Chivv en Henkie T. Het album telt in totaal 15 tracks, waaronder de hitsingles ‘Wat Is Je Naam’ met Yxng Le, ‘Money Dey Yah’ en ‘Venus’ met Ronnie Flex en Snelle. Luister het album hier.

Dat Frenna tot de top van de Nederlandse muziekscene behoort is geen nieuws. In 2019 was hij de meest gestreamde artiest van Nederland met ruim 325 miljoen streams. Na monsterhits als ‘Verleden Tijd’ met Lil Kleine van zijn succesvolle album ‘Francis’ dat de platina status behaalde en goed was voor een Edison Pop Award heeft hij niet stil gezeten. Naast artiest is Frenna het brein achter verschillende succesvolle evenementen. Zo organiseerde hij afgelopen zomer het ‘777 Festival’, welke ruim 7000 bezoekers trok en daarmee volledig uitverkocht was. Ook dit jaar blijft de rapper manifesteren. Zo is hij onlangs hoofdsponsor geworden van een voetbalclub voor jongeren.