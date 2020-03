De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 20 maart 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 20 maart 2020.

Ongehinderd door social distancing of gebrek aan toiletpapier heeft de redactie van de Spotify lijst van Maxazine zich deze via spotify, whatsapp en facetime van haar taak gekweten om de getormenteerde Nederlandse bevolking weer de beste muziek van te brengen voor de komende week. Let wel: ook wij handhaven contactloze levering, dus we brengen de lijst tot aan je telefoon, app, of tablet, bellen aan en gaan dan gewoon weg. Binnenhalen moet je zelf doen.

Anyways, ze is er weer: De nieuwe Maxazine Music Playlist!

Deze week zit hij stampvol lekkers waar je het liefste een maandvoorraad van zou hebben, maar die desondanks toch weer gewoon volgende week wordt bijgevuld. Deze week lekkers van Colinne & Toitoine, Abba, Rufus Wainwright, The Pretenders, Frenna, Graham Gouldman, Hangzoo, Didier Awadi, Everly Brothers, Giorgio Moroder, Rita Oro en nog veel meer exquise muzieksnacks die het leven zoveel beter maken.

Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent.

Dieureudieuf Waay!