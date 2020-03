Maxazine steunt de muzikanten: Mon-o-phone

In deze vreemde tijd verbindt de muziek ons nog meer. Artiesten bedenken creatieve oplossingen om muziek te maken en te delen. Zo zijn er optredens in studio’s, huiskamers en andere kleine locaties, met een beperkt publiek. Maxazine gaat een groot podium bieden aan deze artiesten.

Wij zullen dergelijke initiatieven gaan aankondigen, waarbij we doorlinken naar het betreffende live optreden. Indien mogelijk zullen we deze ook zelf streamen.

We starten vandaag met een optreden van Mon-o-phone, dat onlangs een prachtig album uitbracht en door ons werd geïnterviewd.

Mon-o-phone kondigt hun optreden van vanavond zelf aan:

“The last three days we’ve been converting our home studio to a live session studio. Since you can’t come to us we’ve decided to come to you (not in the flesh of course)!

We’ll be streaming live sessions every Monday and Thursday at 22h00 (CET) on Facebook Live.

We will perform new songs, old songs and songs from artists that we love!

I hope you’ll join us live so we can talk and interact with you guys!!

Love, love, love, take care of each other and we can talk and enjoy music together tonight at 22h!”

❤️💙