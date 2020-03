19 maart, de verjaardag van Gary Jules

Gary Jules, geboren op 19 maart 1969 te Fresno, Californië, Verenigde Staten, viert vandaag zijn verjaardag. Jules, Amerikaanse singer-songwriter is het meest bekend door zijn cover van de Tears For Fears single ‘Mad World’, die Gary opnam met Michael Andrews voor de film ‘Donnie Darko’. Jules versie is vaak gebruikt voor Amerikaanse tv series als CSI: Crime Scene Investigation en House, alsmede in een populaire reclame voor het spel ‘Gears of War’.

Jules was in het begin van zijn carriére betrokken bij een flink aantal bands en andere projecten waaronder ‘The Ivory Knights’, ‘Our Town Pansies’, ‘Woodenfish’, ‘Kofi’, ‘The Origin’, ‘Invisible’, ‘No Poetry’, en ‘Heroes and Heroin’.

Gary Jules viert vandaag zijn 51e verjaardag en krijgt de felicitaties van Maxazine.