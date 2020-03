Pass The Dutchie: Krezip – I Would Stay / Maan – Ze huilt maar ze lacht

Aangezien de vaderlandse hitlijsten helemaal vol staan met Engelstalige nummers, zijn wij niet anders gewend dan naar Engelstalige muziek te luisteren. Naast producties uit ons eigen land natuurlijk, maar Engels heeft toch wel een groot aandeel in de hitlijsten. Wellicht ook de reden en het gevolg, dat we vrij goed Engels verstaan. Toch horen we altijd dat muziek een universele taal is en dat het niet zou uitmaken in welke taal er wordt gezongen. Maxazine neemt graag de proef op de som en brengt muziek uit de Lage Landen tot ver over de landsgrenzen.

Maxazine stelde een panel samen van mensen over de hele wereld, legde hen een tweetal nummers voor en vroeg naar hun mening. Is onze muziek wel echt hitpotentieel of is het het slechts een hit door een goed marketingapparaat in ons eigen land. Zingt de artiest wel echt goed, of is het nummer gewoon een hit geworden door een grote fanschare? Wij vroegen het muziekliefhebbers over de hele wereld.

Krezip – I Would Stay

Lars-Ove Larsson uit Stockholm: “Dit klinkt als een 90’s rock ballad, maar dan zonder rock. Ik vind het vreemd om te zien dat zo’n groot publiek naar zo’n simpel nummer luistert. Zo eenvoudig en herhalend, en toch vinden ze het geweldig. Het refrein vind ik het beste, als ze in harmonie zingen. Ik denk niet dat dit ergens anders een hit zal worden.”

De Oostenrijkse Gwendolin Kořinek is het niet met hem eens. “Ik vind het nummer van Krezip wel goed. Jacqueline heeft een mooie stem, de samenzang is erg goed ook. Ze zien er in de video nog jong uit, maar brengen een sterk nummer dat goed overkomt. Ik ga de band even opzoeken, want ik ben wel nieuwsgierig naar de rest van hun nummers.”

Maan – Ze huilt maar ze lacht

Lars-Ove: “Erg leuk nummer, goed gedaan! Sterkte productie ook en het arrangement past gewoon goed bij het nummer. Het stoort me niet eens dat het in een taal is gezongen waar ik geen woord van versta.”

Gwendolin: “Ik vind dit ook wel een goed nummer en ze heeft een mooie stem. Ik heb even de songtekst opgezocht en ook de tekst is gewoon krachtig. Ik denk wel dat de tekst veel mensen aanspreekt. Ik ben zelf niet echt een liefhebber van de stijl hoe ze zingt, een beetje de stijl van Mariah Carey met veel valse lucht, ben zelf meer van strakkere zang, maar het nummer is toch een mooie ballad. Nederlands is met die ‘chrchrchr hrhrh krkrkr’ wellicht niet de meest optimale taal voor songteksten, maar in dit geval werkte het goed.”