Jan James – Justify

Haar familie had een soort vakantiepark voor vissers in Michigan, waar zij opgroeide. Jan James leerde het zingen in de kerk en al vroeg had zij door dat zij hier haar bestaan van wilde maken. Zij kwam haar huidige partner, gitarist/componist Craig Calvert tegen toen zij beiden op Michigan State University zaten. Zij vertrokken naar Chicago, waar zij onder meer in Legends en House Of Blues speelden. Hun eerste album ‘Last Train’ verscheen in 1992 en werd twee jaar later opgepakt door het Nederlandse Provogue, waarna het balletje echt pas ging rollen. Met enige regelmaat verschenen cd’s en onlangs kwam op Blue Palace Records het album ‘Justify’ uit.

Op deze cd staan elf door James en Calvert geschreven nummers en één cover, het Jagger/Richards nummer ‘Honky Tonk Woman’. Naast Jan James (zang) en Craig Calvert (gitaar) horen we bassist Gordon Patriarca, drummer Bryan Resendiz, toetsenman Bob Long, harmonicaspeler David Seman en de achtergrondzang van Cheryl Wilson en Joyce Faison. Muzikaal krijgen we stevige op blues geënte rock te horen met goed uitgevoerde en lekker in het gehoor liggende nummers. Het is nergens bijzonder spannend of nieuw, maar gewoon goed. Bijzondere vermelding verdienen m.i. het rockende ‘Lucky U R’ dat heel erg doet denken aan de Rolling Stones in hun beste tijd, het gospelachtige ‘Anything You Want’ en ‘Where You Gonna Run’ waarin Jan laat horen wat zij allemaal met haar stem kan doen. Een prima plaat. (8/10) (Blue Palace Records)