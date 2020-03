Maxazine steunt de Nederlandse muzikanten: Etan Huijs

Sinds afgelopen weekeinde de strengere overheidsmaatregelen van kracht werden om het Corona virus verder te bestrijden, land in Nederland langzaam aan het begrip dat deze crises een zware wissel zal trekken op onze maatschappij. Vorige week werd al duidelijk, toen alle concerten werden afgelast dat met name zzp’ers, zoals onze muzikanten ongemeen hard getroffen worden door deze maatregelen. Het is voor vele muzikanten heel simpel. Niet optreden betekent geen inkomsten voor hun. Muzikanten moeten het al lang niet meer hebben van de royalties van platenverkopen of de opbrengsten uit de streaming media. Die brengen absoluut geen boter op brood. Live spelen, lesgeven, workshops verzorgen, dat is waar onze artiesten hun geld mee verdienen. Sinds afgelopen week zijn vrijwel al deze mogelijkheden beperkt dan wel onmogelijk geworden.

Groot was dan ook de verontwaardiging onder de muzikanten toen Minister Wiebes hun afgelopen zondag in het tv programma WNL op Zondag nog een trap in het kruis nagaf. Wiebes kwam onder vuur te liggen door uitspraken in dit programma. De bewindsman zei dat zelfstandigen “Wel de groep zijn die zelf hebben gezegd ‘ik hoef geen vast dienstverband’. Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen.” Wiebes voegde er aan toe dat er voor zelfstandigen wel de wettelijke vangnetten, zoals de bijstand, beschikbaar zijn.

Het laatste nieuws is dan wel dat door de commotie er inmiddels wel gekeken wordt naar de positie van deze groep ZZP’ ers. Het kabinet overweegt zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) extra te ondersteunen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om meer inkomensondersteuning te bieden aan ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus opdrachten mislopen of op een andere manier in de problemen komen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft hierover inmiddels gesproken met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Dat gezegd hebbende houdt het voorlopig nog niet over voor de muzikanten en komen er her en der creatieve manieren naar boven om de kas toch nog een beetje te spekken. De Limburgse singer-songwriter Etan Huijs bijvoorbeeld. Vorig jaar bracht hij een uiterst succesvolle album ‘The Secret Us’ uit waarmee hij veel airplay op nationale en regionale radiostations wist te genereren en waarmee hij een vaste schare fans aan zich wist te binden. Etan zit middenin de opnames voor zijn nieuwe album en ook bij hem zijn alle optredens geannuleerd.

Etan doet via zijn Facebook account een oproep aan iedereen om hem te steunen. Voor iedereen die dat wil, en bereid is minimaal 10 euro over te maken aan Etan, zal hij een cover inspelen op zijn youtube kanaal. U vraagt wij draaien dus !

Maxazine is net als de muzikanen behoorlijk pissed op Wiebes en is ook van mening dat de culturele sector in de steek wordt gelaten. Wij waren dus de eerste die Etan vroegen een cover voor ons op te nemen. Voor ons nam hij het prachtige ‘Runaway’ op van Soul Asylum. Laten we proberen samen de hashtag #YouTubeRequest viral te laten gaan om zo onze artiesten te steunen. Misschien kan er achteraan nog de hashtag #wiebesgawieberen geplaatst worden, maar het belangrijkste is dat we onze artiesten steunen !