ABBA Rocks sluit tour groots af in Grenswerk in Venlo

De ABBA Rocks tour maakte me nieuwsgierig. Deels door de gave line-up. Maar ook door het idee om nummers die bijna iedereen kent, om te zetten in rock. Op 7 maart was het laatste optreden van deze tour in een uitverkocht Grenswerk in Venlo. De avond begon met een instrumentaal stuk. John JayCee Cuijpers (Praying Mantis, Ayreon) zong het eerste deel van ‘The Visitors’. Gevolgd door Lisette van den Berg (Scarlet Stories, Ayreon). Gitarist Leif de Leeuw had hier een belangrijk aandeel. Hij kan niet alleen fantastisch spelen, ook het plezier waarmee hij speelde was mooi om te zien.

Venlonaar Sjoerd Rutten zat met een big smile achter zijn drumkit. Het was heerlijk om zoete ABBA-nummers zoals ‘Ring ring’ in een rock versie te horen. Dit kwam niet alleen door het rockende gitaarspel van Menno Gootjes (Focus) en Leif. Maar ook door het toedoen van het gave Hammond spel van Sven Figee (Sven Hammond).

Knowing me knowing you

Lisette’s vocale kwaliteiten kwamen niet altijd voldoende tot uiting. Haar zang was bijvoorbeeld in ‘Mamma Mia’ te zacht. Ze liet een goede tekstbeleving zien in haar manier van bewegen. Bovendien had ze een mooie gezichtsexpressie, ze overtuigde dus wel!

Menno week niet zo veel van zijn plaats af. Des te beweeglijker was Leif. Hij liep regelmatig naar Menno om zij aan zij te spelen. Beide met de hals van hun gitaar in de lucht. Er was geen competitie, maar ‘brotherhood’ tussen dit tweetal. Bassist Ronald Zoer zorgde ook voor een aangenaam portie rock. Daarbij bewoog hij lekker mee op de maat van de muziek. Sven was één en al passie en beweeglijkheid en stond regelmatig te spelen. Zijn solo in ‘Knowing me knowing you’ was super.

Langzaam maar zeker dansten de toeschouwers wat meer, en zongen ze de refreinen mee. Voor aanvang van ‘When I kissed the teacher’ vertelde Lisette iets. Ze praatte zo zacht dat ze nauwelijks te verstaan was. ‘The name of the game’ was wat rustiger dan het origineel. Zo werd dit een mooie rock ballad, de ingetogen zang van John paste er perfect bij. Zijn power uithaal was super! De ‘zoete’ ABBA-nummers op eigen wijze getransformeerd tot heerlijke rock. Dit was nergens te heavy of over de top. Na een klein uur was er een korte pauze.

Lay all your love on me

Weer terug op de bühne werd er gestart met het rockende ‘Intermezzo no.1’. Vervolgens zong Lisette het rustige ‘My love my life’. Het duurde even voordat het geklets uit de zaal verminderde. Dat kwam deels doordat haar stem vrij zacht was ten opzichte van de rustige muziek. Ze bracht dit nummer met bezieling, waardoor ze wel degelijk indruk maakte. Ook ‘Eagle’ was wat rustiger. Daarna ging ‘het gas er weer op’ voor ‘Lay all your love on me’. Hier ging Leif helemaal los op zijn gitaar. Hoewel ABBA Rocks natuurlijk totaal anders is dan ABBA zelf, voelde het nergens onwennig aan. Dat gold voor zowel de up-tempo als de rustigere nummers. Het leek wel alsof deze rock versies altijd zo bestaan hadden, alles was in balans. De uitgebreide instrumentale stukken waren een lust voor het oor. Deze waren goed gevuld door de Hammond, bas grooves, en gitaarspel om je vingers bij af te likken. Sjoerd ondersteunde dit perfect.

Does your mother know

De sfeer in de zaal werd steeds losser, er werd meer gedanst. Het meezingen door het publiek bleef over het algemeen wat aarzelend, behalve de refreinen van de mega hits. Die werden steeds overtuigender mee gezongen. De bandleden genoten meer en meer, aangemoedigd door de enthousiaste reacties van de aanwezigen. Lisette heeft wel degelijk power op haar stem. Dat kwam misschien wel het beste naar voren in ‘Gimme gimme gimme’. ‘So long’ was zogenaamd het laatste nummer.

Er kwam een uitgebreide toegift, het dak ging er bijna af. Het allerlaatste nummer was ‘Does your mother know’. Leif en John gingen compleet uit hun dak. Deze ‘podiumbeesten’ zaten beide op hun knieën en jutte elkaar op om nòg meer te geven. De sfeer op het podium en in de zaal was zinderend. In een uitgelaten sfeer verliet de band voor de laatste maal het podium. Het was ook echt de laatste keer voor de band, want dit was de allerlaatste show van deze tour.

Nu maar hopen dat er een ABBA Rocks CD komt, zodat we zowel in binnen als buitenland kunnen luisteren zo vaak als we willen. Dit is tè goed voor ‘alleen maar’ een tour. Na afloop draaide huis-dj, DJ Sjerruf leuke plaatjes die aansloten bij het tijdsbeeld. Hierdoor bleef de gezellige sfeer in Grenswerk bestaan.