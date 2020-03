Eerste namen Valkhof Festival 2020 (on)bekend

De eerste 30 namen voor Valkhof Festival 2020 zijn bekend! Maar ook dit jaar maken we ons weer sterk voor het onbekende. Van 18 t/m 24 juli 2020 rollen we de rode loper uit voor de headliners van de toekomst, voor popsterren in spe en de nieuwe favorieten van de underground. We kiezen daarbij traditiegetrouw voor artiesten uit diverse windstreken en stromingen. Artiesten waar wij in geloven. Misschien ben je van een aantal acts al fan, of misschien ga je ze ontdekken in het Valkhofpark, waar ze allemaal gratis te aanschouwen zijn.

De eerste namen voor Valkhof Festival 2020 zijn:

Sports Team – BCUC – Sylvie Kreusch – Dry Cleaning – Stella Donnelly – Psychedelic Porn Crumpets – Crack Cloud – Alabaster DePlume – Sinead O’Brien – PVA – Famous – Personal Trainer – L’éclair – Molchat Doma – The Sweet Release of Death – Oiseaux-Tempête – Neighbours Burning Neighbours – Temple Fang – Catastrophe – Deaf Kids – Chartreuse – The Goa Express – Heavy Lungs – Bambara – IKRAAAN – AMAMI – Lena Hessels – The Hubschrauber – Eva van Manen

Het Zuid-Russische project Ored Recordings presenteert traditionele volksmuziek in de Kapel, en ook Schuum, Poppunt Gelderland en Couture hebben eigen programma’s tijdens het festival. Meer namen volgen binnenkort.