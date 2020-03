Billy Bob Thornton met band The Boxmasters naar Melkweg Amsterdam

De beroemde zanger, acteur en regisseur Billy Bob Thornton komt met zijn band ‘The Boxmasters’ naar Melkweg Amsterdam. The Boxmasters zijn beïnvloed door de pop- en rockmuziek van de late jaren ’60; zoals The Beach Boys, The Beatles en The Byrds. De kaartverkoop start op vrijdag 6 maart om 10:00 uur.

The Boxmasters worden gezien als een van de meest verrijkende Americana/Roots-rock bands van deze tijd. In het verleden zijn ze support-act geweest van legendarische acts als ZZ Top, Steve Miller en Kid Rock en waren ze headliner op showcasefestival SXSW. Met ‘Modbilly’ kwamen ze binnen op nummer 1 van de Americana Radio Chart en bereikte ze nummer 14 in de Americana Music Association Top 100 Albums of The Year in 2009. Ook traden ze op bij talkshows als The Late, Late Show with Craig Ferguson en Jimmy Kimmel Live.

Naast Thornton zijn muzikale carrière speelde hij ook in films als ‘Bad Santa’, ‘One False Move’, ‘Sling Blade’, ‘Armageddon’, ‘Friday Night Lights’ en ‘A Simple Plan’. Zijn meest recente prestatie is het winnen van de Golden Globe – Best Performance by an Actor in a Miniseries or Motion Picture Made for Television voor zijn rol in tv-serie ‘Fargo’.

Billy Bob Thornton & The Boxmasters

14 juli 2020 – Melkweg Amsterdam