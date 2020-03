Kansas komt eind dit jaar naar Brussel

Eind okotober komt Kansas naar Brussel voor een concert. Tijdens de Point Of Know Return Anniversary Tour speelt de band dit album uit 1977 in zijn geheel, aangevuld met de grootste hits, in de Brusselse Cirque Royale.

Dit najaar komt Kansas met de zeer populaire ‘Point Of Know Return Anniversary Tour’ naar 15 zalen in Europa, in oktober en november. De ‘Point Of Know Return Anniversary European Tour’ bevat al hun klassieke hits en andere pareltjes uit hun carrière. Daarnaast wordt het iconische album ‘Point of Know Return’ in zijn geheel uitgevoerd. Ook is het de allereerste kans om nummers van het nieuwe album dat uitgebracht gaat worden live te kunnen horen.

“It’s been a while since the band has been able to perform in Europe, where we have some very passionate fans.”, zegt Kansas gitarist Richard Williams. “We are excited to take the Point of Know Return Anniversary Tour across Europe. Not only will they hear us perform that album in its entirety, along with other hits and deep cuts, but they will be the first fans to hear some of the songs from our upcoming studio album performed live.”

Kansas speelt op 31 oktober in Cirque Royale in Brussel.