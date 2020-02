Ook Richard Thompson komt naar OLT Rivierenhof

De 70-jarige singer songwriter en gitaarvirtuoos Richard Thompson komt naar het OLT Rivierenhof voor een soloconcert in een intieme setting. Richard Thompson mag dan zeer terecht tot een van de beste gitaristen aller tijden gerekend worden, voor hem zijn zijn liedjes het allerbelangrijkste. “Een gitaarsolo of -riff moet altijd ten dienste van het nummer staan of in het verlengde liggen van de verhaal- of melodielijn”, aldus Thompson. Richard Thompson is dan ook in de eerste plaats een scherpe en intelligente observator.

Zijn track record beslaat 50 jaar, vanaf einde jaren ’60 met het befaamde Fairport Convention waarmee hij aan de wieg van de folkrock stond tot zijn laatste plaat ’13 Rivers’. Mijlpalen in zijn carrière: de platen met zijn eerste vrouw Linda Thompson ( o.m. ‘I Want to see the bright lights tonight’), zijn talrijke schitterende concerten en nummers als ‘I feel so Good’, ‘I Misunderstood’ en ‘1952 Vincent Black Lightning’ uit succesplaat ‘Rumor and Sigh’.

Thompson kreeg van de Americana Music Association in Nashville een Lifetime Achievement Award. Onder andere Robert Plant, Don Henley en Elvis Costello hebben zijn muziek gecoverd. Zijn veelzijdigheid en virtuositeit wordt onderstreept door de vele samenwerkingen met o.m. Bonnie Raitt, Nick Drake, Sandy Denny, Loudon Wainwright III en David Thomas (Pere Ubu).

Richard Thompson komt Op 21 juni 2020 naar het OLT Rivierenhof in Deurne.