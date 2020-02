Klangstof releast nieuw album, in maart op Europese tournee

De Amsterdamse band Klangstof is terug met het nieuwe album ‘The Noise You Make Is Silent’. De release van het album wordt met gejuich ontvangen. Zo kopte de pers boven de recensie; “De nieuwe Klangstof is een door synths en elektronica gedreven plaat van internationale allure”. Het gezaghebbende Amerikaanse NPR presenteerde de plaat in het programma All Music Considered als een van de beste albums van deze week. Op het album zijn samenwerkingen te horen met LUWTEN en Wayne Coyne, frontman van The Flaming Lips. De band maakt zich op voor een Europese tour, die in maart begint in het Belgische Leuven. In Nederland speelt Klangstof in Amsterdam, Nijmegen en Den Haag. De video van de nieuwe single ‘Death09’ ging in première via het Amerikaanse mediaplatform Complex.

Het is een nieuw begin voor Klangstof; de band die wereldwijd de aandacht trok met debuutplaat ‘Closed Eyes To Exit’, prijkend met een fraaie, onderkoelde sound waarin elektronische muziek, post-rock en synthpop samensmelten. Sindsdien ontpopt Klangstof zich als een van de meest veelbelovende Europese acts; als eerste Nederlandse band mochten ze bijvoorbeeld aantreden op zowel Coachella en Bonnaroo, de twee grootste Amerikaanse zomerfestivals en tourde de band met artiesten als The Flaming Lips, MIIKE SNOW en Jagwar Ma.

De langverwachte tweede plaat, die wederom verschijnt op het Amerikaanse label Mind of a Genius, brengt de veelzijdigheid, speelsheid en impulsiviteit van Klangstof – nu het trio Koen van de Wardt, Wannes Salomé en Erik Buschmann – vol in het voetlicht. ‘The Noise You Make Is Silent’ is een plaat die in het teken staat van het losbreken van gebaande paden. Ieder nummer vertegenwoordigt een expressieve tussenstop: zoals op de track Phantoms, met een bijdrage van Luwten, het melancholische ‘We Never Liked The Outcome’ (waarop Wayne Coyne van The Flaming Lips een gastbijdrage levert), het dansbare vinnige ‘New Congress, New Father’ en het dwingende, warmbloedige openingsnummer ‘Blank Page’.

De laatstgenoemde track was de enige overlevende uit twee maanden rigoureuze schrijfsessies in Los Angeles. ‘Blank Page’ is geïnspireerd door de constante stroom van mensen en verkeer die Van de Wardt dagelijks tegenkwam in de Amerikaanse stad. “Niemand heeft echt oog voor elkaar. Ik vond het erg gek: of ik nu om twaalf uur ‘s nachts of zeven uur ‘s ochtends de deur uit was, het was altijd diezelfde vibe van de mensen om mij heen. Ik vond dat heel intrigerend. De kernzin ‘the noise you make is silent’ komt in ‘Blank Page’ voor. Ik vond dat wel heel erg catchy; die zin draaide steeds door mijn hoofd tijdens die wandelingen. Je probeert iets te doen met je leven, maar er is niemand die je hoort. Dat is wel een beetje wat we doen, we uiten ons heftig op het internet, maar je ziet daar niet iets van terug meer in onze expressies. Het wordt allemaal in het digitale vacuum”.

Het album is gemixt door Francesco Donadello (Modeselektor, Thom Yorke). “Francesco was meer vis in het water wat betreft dance en elektronica dus hij kon de tracks nét wat meer ballen geven.” Ook als liveband werpt die realisatie zijn vruchten af, met een impulsieve, spannende dynamiek die de grenzen elke keer nog een stukje verder verlegt. In plaats van te denken in begin- en eindpunten, geeft Klangstof zich over aan het onophoudelijke.

De band onderneemt een uitgebreide release-tour door Europa. In Nederland speelt de band in Paradiso Noord Amsterdam, Doornroosje Nijmegen en Paard in Den Haag. De band trekt verder nog langs België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Engeland.

04 maart 2020, STUK, Leuven, België

05 maart 2020, Doornroosje, Nijmegen, Nederland

06 maart 2020, Paradiso Noord, Amsterdam, Nederland (sold out)

07 maart 2020, Paard, Den Haag, Nederland

21 mei 2020, Dauwpop, Haarle

05 juli 2020, Down The Rabbit Hole, Ewijk