Gojira exclusief naar Hedon

Gojira is terug! Al sinds 2016 en de release van hun sublieme zesde album ‘Magna’, een progressieve metalplaat pur sang, is het wachten op nieuws. In hun geheel eigen stijl mengen de broers Joe en Mario Duplantier gitaargeweld en drums met sierlijke melodieën en kosmische sferen, daarbij vergezeld door hun bandleden Christian Andreu en Jean-Michel Labadie. Als eerste Franse metalband met een ongezien succes in de Verenigde Staten, reist Gojira naar de grootste podia ter wereld om hun steeds groeiende fanbase te ontmoeten.

Hun unieke mix van death metal, progressieve metal en groove metal wordt in afwachting van hun zevende album, door de vierkoppige deathmetal formatie in nieuwe tournee verkondigd, die op 27 mei halt houdt in Hedon in Zwolle.