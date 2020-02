Brit Floyd komt naar AFAS Live voor een concert. “The World’s Greatest Pink Floyd Show” doet Amsterdam aan als stop tijdens hun World Tour 2020.

Brit Floyd gaat in 2020 weer de podia op met een gloednieuwe productie. Tijdens deze tour spelen ze hoogtepunten van The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals en The Division Bell, met als hoogtepunt een adembenemende uitvoering van het iconische, 23 minuten durende nummer Echoes; minutieus in zijn geheel uitgevoerd. Het nummer werd 50 jaar geleden geschreven en komt van Pink Floyd’s album Meddle uit 1971.

Na meer dan 1000 shows te hebben gespeeld sinds de oprichting in 2011, heeft Brit Floyd meerdere malen de wereld omcirkeld, speelde uitverkochte tours in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Midden Oosten, en gaf het concerten in enkele van de meest legendarische zalen ter wereld, waaronder de prestigieuze Royal Albert Hall in Londen; het Red Rocks-amfitheater in Denver; het historische Greek Theater in Los Angeles, en ‘The Showplace of the Nation’, NYC’s Radio City Music Hall in Manhattan.

De Brit Floyd liveshow is een fenomeen dat alom wordt beschouwd als ‘s werelds grootste rocktribute. Vol respect herbeleven ze de laatste Pink Floyd tour uit 1994, compleet met verbluffende lichtshow, het iconische cirkelscherm, lasers en meer. Op 30 oktober 2020 zullen zij in AFAS Live te zien zijn.