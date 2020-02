Tenacious D overheerst in Ziggo Dome

Als je de mogelijkheid krijgt om een band als Tenacious D live te zien, is het lastig deze kans af te slaan. Toevallig deed deze kans zich op zondag 23 februari voor, dus natuurlijk waren wij aanwezig om een kijkje te nemen.

Wynchester

Het duo Wynchester, bestaande uit Kyle Gass Band zanger Mike Bray en Tenacious D gitarist John Konesky mocht de avond openen. De band is het levende bewijs dat twee man, gewapend met akoestische gitaren genoeg zijn om een zo goed als uitverkochte Ziggo Dome te vermaken. De band had maar een halfuurtje, maar propte toch een nieuw nummer en een Dio cover (‘Rainbow in the Dark’) in zijn set. De heren toonden aan zeer kundig te zijn met de gitaar en waren een geweldig goede opwarmer voordat, zoals ze zelf zeiden, de lasagna na de verplichte salade.

Tenacious D

Tenacious D startte zijn set met een volledige playthrough van ‘Post-Apocalypto’. De rock opera werd tussen de nummers door bijgestaan door animaties die uit MS Paint leken te komen. Hoewel het geheel leuk was, leek de eerste helft van de set gewoon wat leeg omdat er te veel animatie was. De band zocht ook geen interactie, mede omdat het album aan één stuk door gespeeld werd. Hierdoor kwam het eerste woord richting het publiek pas halverwege de set, wat eigenlijk best laat was.

De volgende helft van de set was een greatest hits lijstje, iets wat door de plotse zang uit de zaal toch wel een stuk beter aan leek te slaan bij de aanwezige fans. Nummers als ‘Rize of the Phoenix’, ‘Sax-a-boom’, ‘Kickapoo’, ‘Tribute’ en als toegift natuurlijk ‘Fuck her Gently’ passeerden de revue in dit actievere deel van de set. Juist door het feit dat de nummers los van elkaar werden gespeeld hadden Jack Black en Kyle Gass de tijd om tussendoor interactie te zoeken met het publiek. Ook tijdens de nummers leken de heren wat losser dan tijdens het ‘Post-Apocalypto’ gedeelte.

Al met al was het een heerlijke avond. Wynchester is een goede act waar je als liefhebber van akoestische gitaarmuziek een oogje op moet houden en Tenacious D is een erg sterke live band!