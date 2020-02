Chris Shutters with Jimmy Burns – Good Gone Bad

Het zaadje voor deze bijzondere samenwerking werd al zo’n tien jaar geleden geplant toen Shutters bij toeval met Burns samenspeelde. Chicagoblues veteraan Jimmy Burns hield toen een van zijn open mic-avonden in Legends van Buddy Guy. Bluesrocker Chris Shutters stapte het podium op, speelde wat nummers en werd door Burns gevraagd de rest van de avond op het podium te blijven. Zo’n tien jaar gebeurde niets toen Shutters ineens Burns belde en hem voorstelde samen een album op te nemen. En het resultaat ervan, getiteld ‘Good Gone Bad’ ligt nu in de winkels.

Op het album staan tien zelfgeschreven nummers, zeven van Shutters en drie van Burns. Het is interessant om te horen hoe de stijl van de 36-jarige Shutters en de 76-jarige Burns verschillen en toch prima samenpassen. De drie nummers van Burns, ‘Stop the Train’, de Mississippi-stijl ‘Miss Annie Lou’ en het klassieke Chicagogeluid in ‘No Consideration’, zijn juweeltjes op zich. Bij de nummers van Shutters neigt de stijl meer naar bluesrock en soms zelf pop. Speciale aanbeveling verdienen bijvoorbeeld ‘Can’t Play The Blues Like B.B.’ en het speciaal voor Burns geschreven ‘Poor Boy Blue’, waarin Shutters de akoestische gitaar speelt en Burns elektrisch. Al met al een hele leuke plaat met goede en eerlijke blues. (7/10) (Third Street Cigar Records)